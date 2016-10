Gortat przed rozgrywkami 2014/15 podpisał pięcioletni kontrakt opiewający na 60 mln dolarów i z roku na rok w tym zestawieniu się obsuwa. W poprzednim był na 69. pozycji. Wszystko dlatego, że w ostatnich latach mocno wzrastał limit, jaki kluby mogą przeznaczyć na wynagrodzenia (salary cap). Obecnie zawodnicy nawet o znacznie mniejszym potencjale niż Polak podpisują bardziej lukratywne umowy.

Za Jamesem jest sześciu koszykarzy, którzy otrzymają dokładnie 26 540 100 dol. Są to: DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Mike Conley (Memphis Grizzlies), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors) i Al Horford (Boston Celtics).

W Wizards trzech zawodników zarobi więcej od Gortata: Bradley Beal - 22,1 mln, John Wall - blisko 17 mln i ściągnięty w lipcu, mający być zmiennikiem Polaka, Francuz Ian Mahinmi - blisko 16 mln.

Ciekawostką jest dopiero 81. miejsce - z sumą 12,1 mln - Stephena Curry'ego, najbardziej wartościowego zawodnika dwóch poprzednich sezonów. To jednak ostatni rok obowiązywania obecnej umowy 28-letniego rozgrywającego Golden State Warriors. Latem prawdopodobnie wskoczy on do ścisłej czołówki najlepiej opłacanych graczy.

Sezon 2016/17 rozpocznie się we wtorek.

Czołówka najlepiej zarabiających koszykarzy w sezonie 2016/17:

1. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 30 963 450

2. DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 26 540 100

. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 26 540 100

. Mike Conley (Memphis Grizzlies) 26 540 100

. James Harden (Houston Rockets) 26 540 100

. Kevin Durant (Golden State Warriors) 26 540 100

. Al Horford (Boston Celtics) 26 540 100

8. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 25 000 000

9. Carmelo Anthony (New York Knicks) 24 559 380

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 24 328 425

...

84. Marcin Gortat (Washington Wizards) 12 000 000