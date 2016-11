Do wizyty ma dojść 10 listopada. Równo miesiąc wcześniej podejmował w Białym Domu zdobywców Pucharu Stanleya - hokeistów Pittsburgh Penguins, którzy pokonali w tegorocznym finale San Jose Sharks 4-2.

Obama zaprosił zespół z Cleveland do Waszyngtonu już w czerwcu, tuż po tym jak zawodnicy tego klubu zdobyli mistrzostwo, pokonując obrońców tytułu Golden State Warriors 4-3. Wówczas zadzwonił z gratulacjami do trenera "Kawalerzystów" Tyrone'a Lue, jednak ze względu na napięty kalendarz w ostatnich miesiącach sprawowania urzędu do spotkania w Białym Domu nie doszło aż do tej pory.