W zajęciach uczestniczyło około 50 dzieci w przedziale wiekowym 9-14 lat, chłopcy i dziewczynki, w tym grupa 10 dzieci z Polski, które uzyskały najlepsze wyniki w czasie szkolenia w ramach Marcin Gortat Camp w kraju i w nagrodę poleciały do USA.

"To pierwszy mój camp (obóz szkoleniowy) w Stanach Zjednoczonych. Marzyłem, żeby przetrzeć drogę w USA. Żeby zrobić camp w trakcie sezonu, potrzeba wiele pracy i wyrzeczeń" - powiedział Gortat w rozmowie z PAP i Polskim Radiem.

Trening odbył się w sali gimnastycznej szkoły. Z trybun przyglądali mu się rodzice ćwiczących dzieci. Gortatowi towarzyszyli koledzy z drużyny: Otto Porter i pozyskany w tym roku, z FC Barcelona Lassa czeski koszykarz Tomas Satoransky. Był nawet człowiek-maskotka Wizzards, w przebraniu egzotycznego ptaka.

"Nie mówcie do mnie: Sir, Mister, ani Chief (szef). Mówcie mi: Marcin" - powiedział Gortat do siedzących wokół na podłodze najmłodszych adeptów koszykówki.

Pokazowy trening był imprezą w ramach Kids Euro Festival, cyklu wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci, mających promować Unię Europejską.

"To dla mnie wielkie wyróżnienie. Cieszę się, że udało mi się zorganizować tego typu wydarzenie. Bardzo dziękuję szkole, która to wszystko przygotowała" - powiedział polski as Washington Wizzards.

Gortat od 9 lat organizuje w Polsce obozy sportowe dla dzieci. Prowadzi na nich treningi, promuje zasady fair play i – zgodnie z amerykańskimi wzorami - pełni rolę inspiratora motywującego młodzież do osiągania ambitnych celów.

Dzieci ćwiczące w niedzielę nosiły koszulki z logo fundacji Gortata MG13 i współorganizatorów imprezy: ambasady RP w Waszyngtonie, Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Delegatury Unii Europejskiej w stolicy USA.

Gortat powiedział, że nie wie jeszcze czy jego treningi dzieci w USA będą kontynuowane w następnych latach.

"Najważniejsze, żeby dzieci złapały pasję do koszykówki i jak najwięcej się nauczyły. Dla najlepszych będziemy mieli oczywiście nagrody, dla niektórych nawet bilety na nasz najbliższy mecz. Każde dziecko otrzyma koszulkę i piłkę. Żaden nie opuści campu z gołymi rękoma" - powiedział.

Marcin Gortat, syn boksera Janusza Gortata, brązowego medalisty olimpijskiego w wadze półciężkiej, występuje w NBA (National Basketball Association), najlepszej lidze koszykarskiej świata, od 2007 r. Najpierw grał w zespole Orlando Magic, następnie w Phoenix Suns. W Washington Wizzards gra od 2013 r.