Tym samym skasował orzeczenia sądów niższej instancji z 2014 i 2015 roku, które nie były korzystne dla koszykarza.

Jordan oskarżył firmę Qiaodan Sports Company Limited o to, że celowo wprowadza w błąd chińskich konsumentów, sugerując związki z nim poprzez używanie chińskiego nazwiska koszykarza: Qiaodan. Wyraz w języku mandaryńskim wymawia się właśnie jako "Jordan".

Najwyższy Sąd Ludowy nakazał również by chińskie biuro znaków towarowych wydało na mocy jego postanowienia nowe orzeczenie dotyczące produktów pozywanej firmy, jakkolwiek może ona nadal korzystać nazwy "Jordan" zapisanej łacińskim alfabetem.

53-letni Jordan nie ukrywał po wyroku satysfakcji.

Chińscy konsumenci zasługują to to, by wiedzieć, że Qiaodan Sport i jej produkty nie mają ze mną żadnego związku. Nic nie jest ważniejsze niż ochrona praw jednostki do nazwiska. Decyzja sądu udowodniła znaczenie tej zasady - powiedział sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls (1991-1993, 1996-1998), pięciokrotnie wybierany MVP sezonu zasadniczego i sześciokrotnie najlepszym graczem finałów.