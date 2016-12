Reżyserem filmu przygotowywanego dla stacji HBO będzie Antoine Fuqua, który ma już na koncie film o tematyce bokserskiej - "Southpaw" ("Do utraty sił") o Billym Hope walczącym o mistrzostwo świata wagi półciężkiej.

- Trudno wyrazić słowami, jak wiele dla mnie znaczy to, że będę częścią projektu, którego celem jest zachowanie spuścizny i ukazanie historii wielkiego boksera Muhammada Alego. On przekroczył granice świata sportu, a jego działalność utorowała drogę wszystkim sportowcom niezależnie od rasy i płci. Ważne, by jego historia toczyła się dalej i była opowiadana przyszłym pokoleniom - powiedział 31-letni LeBron James.

Trzykrotnie najlepszy koszykarz finałów NBA (2012, 2013, 2016) kilka tygodni temu przekazał 2,5 mln dolarów na dofinansowanie, w Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej w Waszyngtonie, wystawy poświęconej Alemu.

Trzykrotny mistrz NBA debiut w branży filmowej ma już za sobą i jako współproducent serii programów społecznych (ich celem była rewitalizacja przestrzeni miejskiej i stworzenie miejsc pracy w Cleveland), i jako aktor w komedii w 2015 r.

James, czterokrotnie uznany najbardziej wartościowym graczem sezonu zasadniczego ligi (2009-2010, 2012-2013), darzy Alego szczególną atencją.

- Muhammad Ali jest dla mnie wielką inspiracją nie tylko ze względu na to, co reprezentował w ringu bokserskim, ale także poza nim - mówił koszykarz w jednym z wywiadów dla dziennika "USA Today".

Ali, uważany za boksera wszech czasów i za jedną z ważniejszych postaci w historii sportu XX wieku, zmarł 3 czerwca w wieku 74 lat.