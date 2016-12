"Ja i moja żona Vanessa z wielka radością przekazujemy wiadomość, że nasza rodzina powiększyła się. Mamy trzecią córkę" - napisał na portalu społecznościowym sportowiec, załączając zdjęcie pociechy.

Jego pierwsza córka Natalia ma trzynaście lat, natomiast druga Gianna o trzy mniej.

Bryant od początku do momentu zakończenia kariery, co miało miejsce osiem miesięcy temu, był filarem Los Angeles Lakers sięgając z nimi pięć razy po tytuł mistrzowski w NBA. Grał na pozycji rzucającego obrońcy.

W zawodowej amerykańskiej lidze znalazł się po ukończeniu szkoły średniej Lower Merion High School, ponieważ nie zdecydował się na wybór uczelni i zadeklarował udział w drafcie. Z numerem 13 wybrali go Charlotte Hornets. Kilka dni później w wyniku wymiany trafił do Los Angeles Lakers za Vlade Divaca. Razem z Shaquille’em O’Nealem poprowadził "Jeziorowców" do trzech mistrzostw z rzędu w latach 2000–2002. Po odejściu z Lakers O’Neala po przegranych finałach 2004, Bryant został zawodnikiem numer jeden w klubie.

W sezonach 2005/06 i 2006/07 był królem strzelców rozgrywek. W 2006 roku, w meczu z Toronto Raptors zdobył 81 punktów, co jest drugim najwyższym osiągnięciem w historii ligi. Został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu 2007/08. Po przegranych finałach w 2008 poprowadził Lakers do dwóch kolejnych tytułów mistrzowskich w 2009 i 2010. Był wybierany najlepszym zawodnikiem obu finałów.

W sportowym dorobku ma także dwa złote medale olimpijskie z Pekinu (2008) oraz Londynu (2012).