Pierwszy telefon wykonam do Kobe Bryanta. On rozumie, co to znaczy wygrywać. Zna tych zawodników. Zapytam go po prostu: jaką rolę widziałbyś dla siebie w klubie? Potrzebujesz dnia do namysłu, nie ma sprawy. Chcę żeby wrócił, bo jest potrzebny organizacji (Lakers) – powiedział Magic Johnson portalowi es pn.com.