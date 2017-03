W jego organizmie wykryto substancję o nazwie LGD-4033, działającą na receptory androgenowe.

Noah nie grał z powodu kontuzji od 4 lutego, ale sztab medyczny nowojorczyków poinformował właśnie, że jest gotowy do gry, co oznacza, iż właśnie rozpoczęła się kara dyskwalifikacji. Knicks nie mają szans na awans do play off, więc zawodnik nie wystąpi w ośmiu spotkaniach obecnego sezonu zasadniczego i w 12 na początku rozgrywek 2017/18.

Sezon jest ciężki. Nie miałem złych intencji. Wziąłem suplement diety, bo myślałem, że wzmocni to odporność i pomoże mojemu ciału uchronić się przed kontuzjami. To dla mnie trudny czas, ale wyciągnę z tej lekcji naukę - powiedział syn Yannicka, znanego tenisisty, triumfatora French Open w 1983 roku.

W 46 spotkaniach tego sezonu zdobywał średnio 5,0 punktów i miał 8,8 zbiórek. W sezonie 2013/14 wybrano go najlepszym obrońcą w NBA. Przez dziewięć lat grał w Chicago Bulls, a w połowie ubiegłego roku podpisał czteroletni kontrakt z nowojorskim zespołem na kwotę 72 mln dolarów.