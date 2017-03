Na razie w lidze pracuję trzy panie. Asystentkami głównych szkoleniowców są byłe gwiazdy żeńskiej reprezentacji USA: Nancy Lieberman (Sacramento Kings) i Becky Hammon, która była pierwszą przecierającą szlaki w NBA. Trzecią jest Natalie Nakase, która w LA Clippers pełni obowiązki asystenta trenera-koordynatora ds. wideo.

Najbardziej znana z tego grona jest Hammon, która pracuje w San Antonio Spurs od sierpnia 2014 r., a latem 2016 poprowadziła, jako pierwsza kobieta, samodzielnie "Ostrogi" w lidze letniej NBA i wygrała turniej w Las Vegas. Ostatnio odrzuciła lukratywną propozycję zespołu akademickiej ligi (NCAA) z Florydy. Hammon jako zawodniczka występowała m.in. w New York Liberty i San Antonio Stars, a także w klubach rosyjskich. W igrzyskach w Pekinie (2008) i Londynie (2012) reprezentowała Rosję, gdyż wcześniej przyjęła obywatelstwo tego kraju.

Lieberman przeszła z kolei do historii amerykańskiej koszykówki w 1997 roku. Była najstarszą zawodniczką w lidze WNBA, gdy w wieku 39 lat wystąpiła w barwach Phoenix Mercury w pierwszym sezonie zawodowej ligi koszykarek w USA. Potem pracowała jako trenerka innej drużyny tych rozgrywek, Detroit Shock. W 2008 roku, w wieku 50 lat, podpisała zawodowy kontrakt zawodniczy... na siedem dni z Shock i zagrała jeden mecz. Pracowała na zapleczu ligi NBA - w D-League prowadząc filialny zespół Dallas Mavericks - Texas Legends. W 1996 roku została wybrana do koszykarskiej Galerii Sław.

Komisarz Silver podkreślił też, że w sezonie 2017/18 będzie więcej kobiet sędziujących mecze. Obecnie jedyną jest Lauren Holtkamp. Wcześniej spotkania w tej roli prowadziły Violet Palmer i Dee Kantner.

Nie ma żadnego fizycznego powodu, by panie nie mogły działać w lidze NBA na różnych płaszczyznach. Moim celem jest to, by zwiększyć pulę kandydatek, które mogłyby aspirować do prowadzenia meczów w roli sędziego - dodał Silver.