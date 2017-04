21-letni Sajus (208 cm wzrostu) został do Polpharmy wypożyczony z Żalgirisu Kowno. Ma w PLK średni0 10,1 pkt i 6,8 zbiórek.

Do draftu zgłaszają się zawodnicy, którzy ukończyli 19 lat z uniwersytetów i szkół średnich w USA oraz zagraniczni nie mający 22 lat. Absolwenci uczelni ligi NCAA - tak jak Przemysław Karnowski z Gonzaga Bulldogs, wicemistrza rozgrywek - oraz 22-latkowie spoza USA są "dostępni" dla klubów NBA automatycznie. Młodzi zawodnicy mogą się zawsze wycofać. W tym roku terminem podjęcia takiej decyzji jest 24 maja.

Tegoroczny draft odbędzie się 22 czerwca. Uczestniczy w nim co roku 30 klubów NBA według ustalonego wcześniej w losowaniu porządku. Do loterii naborowej trafiają najsłabsze drużyny sezonu, które nie zdołały awansować do fazy play off. Szansę na jej wygranie ma się tym większe, im gorszy miało się bilans w rozgrywkach.

Gwarantowane umowy mają tylko koszykarze wybrani w pierwszej rundzie draftu, czyli z miejsc 1-30. Zawodnicy z pozycji 31-60 do umiejętności muszą przekonać podczas ligi letniej i obozów przygotowawczych.

W drafcie do NBA zostali wybrani dotychczas trzej Polacy: Maciej Lampe, Szymon Szewczyk i Marcin Gortat. Kilku nie znalazło uznania szefów klubów za oceanem, m.in. w 2015 roku Mateusz Ponitka.