Warriors zostali pierwszą drużyną w historii NBA, która w drodze do finału osiągnęła bilans 12-0. W pierwszej rundzie 4-0 pokonali Portland Trail Blazers, a w drugiej w takim samym stosunku Utah Jazz. Bez porażki do finału docierała także ekipa Lakers - w 1950 roku, gdy siedzibę miała jeszcze w Minneapolis oraz w 1989 i 2001 już z Los Angeles. Wówczas jednak rozgrywano mniej spotkań.

"Dotychczasowy dorobek jest wspaniały, ale nic nie znaczy w kontekście finału" - podkreślił rozgrywający Warriors Stephen Curry.

Spurs pozbawieni największej gwiazdy, kontuzjowanego Kawhi'ego Leonarda, nie byli w stanie nawiązać walki. Już po pierwszej kwarcie przegrywali różnicą 12 punktów, a później ich strata wzrosła nawet do 22. Gości do triumfu poprowadzili Curry, który zdobył 36 punktów oraz Kevin Durant - 29 pkt i 12 zbiórek.

"Po raz drugi w ostatnich 15 latach zostaliśmy pokonani w serii +do zera+. Tym razem łatwiej będzie nam to strawić, bo przeciwnik naprawdę w każdym elemencie był znacznie od nas lepszy" - ocenił weteran Spurs Manu Ginobili.

Blisko 40-letni Argentyńczyk nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie kontynuował karierę. W poniedziałek rozpoczął spotkanie w pierwszej piątce.

"Zrobiłem to z szacunku dla niego. Ponieważ nie wiem, czy to nie był jego ostatni mecz, nie chciałem zmarnować okazji, aby go w ten sposób uhonorować przed własną publicznością" - przyznał trener Spurs Gregg Popovich.

Leworęczny strzelec uzyskał 15 punktów. W końcówce kibice zgotowali mu owację na stojąco.

"Potrzebuję kilku tygodni na podjęcie decyzji. Mam przed sobą dwie świetne możliwości. Pierwszą jest kontynuowanie gry, którą wciąż kocham i która sprawia mi mnóstwo radości. Druga natomiast to zostać w domu i spędzać wreszcie więcej czasu z rodziną. Bez względu na to, co postanowię, na pewno nie będę smutny" - przyznał Ginobili.

Wszystko wskazuje na to, że w finale zmierzą się te same drużyny co rok temu. Na Wschodzie broniący tytułu Cleveland Cavaliers prowadzą z Boston Celtics 2-1. Walka o mistrzostwo rozpocznie się 1 czerwca w Oakland.

Warriors w decydującej serii wystąpią po raz trzeci z rzędu. W 2015 roku zdobyli mistrzostwo pokonując Cavaliers 4-2, a rok temu ulegli ekipie ze stanu Ohio 3-4, choć prowadzili już 3-1.