W finale po raz trzeci z rzędu wystąpią te same drużyny, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Na rozstrzygnięcie na Wschodzie czekała ekipa Golden State Warriors, która rywalizację do czterech zwycięstw w finale Konferencji Zachodniej z San Antonio Spurs wygrała 4-0.

W 2015 roku mistrzostwo zdobyli Warriors, zwyciężając 4-2. Rok temu natomiast ulegli ekipie ze stanu Ohio 3-4, choć prowadzili już 3-1.

Cavaliers, by znaleźć się w finale, potrzebowali o jeden mecz więcej i serię wygrali 4-1. Tak pozbawionej emocji fazy play off nie było w NBA dawno. Wcześniejsze rundy "Wojownicy" i "Kawalerzyści" rozstrzygali po 4-0.

W czwartek zespół z Cleveland szybko przejął kontrolę nad meczem. Po pierwszej kwarcie prowadził już różnicą 16 punktów, a później przewaga wzrosła nawet do 39.

James, który od lat porównywany jest do legendarnego Michaela Jordana, był tej nocy nie do zatrzymania. Trafił 13 z 18 rzutów z gry i zastąpił byłego koszykarza Chicago Bulls na pierwszym miejscu klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów fazy play off. Łącznie zgromadził 5995 punktów (w 212 meczach), o osiem więcej od Jordana, który jednak potrzebował tylko 179 meczów.

"Gram z numerem 23 na koszulce, bo taki miał Michael. Myślę, że zakochałem się w tej grze dzięki niemu, podziwiając to, co osiągnął. Kiedy go oglądasz to niemal tak, jakbyś patrzył na boga. Nie sądzę więc, że mógłbym być Mike'em" - powiedział James, który w finale zagra siódmy rok z rzędu.

32-letni skrzydłowy został także pierwszym koszykarzem, który doprowadził dwa różne kluby po cztery razy do finału. Z Cavaliers dokonał tej sztuki jeszcze w latach 2007, 2015-16, a z Miami Heat od 2011 do 2014 roku. Po mistrzostwo sięgnął trzykrotnie.

Walka o mistrzostwo rozpocznie się 1 czerwca w Oakland. Tytuł zdobędzie zespół, który wygra cztery mecze. Najpóźniej triumfator zostanie wyłoniony 18 czerwca.

Program finałów (do czterech zwycięstw):

1. mecz 1 czerwca: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

2. mecz 4 czerwca: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

3. mecz 7 czerwca: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors

4. mecz 9 czerwca: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors

ew. 5. mecz 12 czerwca: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

ew. 6. mecz 15 czerwca: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors

ew. 7. mecz 18 czerwca: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers