Do tej pory rekordowa cena wynosiła 104 765 dol. Tyle zapłacił w 2013 r. anonimowy nabywca za parę butów firmy Nike z autografem Jordana, w których sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls (1991–93 i 1996–98), rywalizował w piątym meczu finału NBA w 1997 roku przeciw Utah Jazz w Salt Lake City. Mecz przeszedł do historii z powodu heroicznej walki lidera Bulls z samym sobą, po zatruciu pizzą, którą zjadł dzień wcześniej. Po zwycięstwie 90:88 Jordana, który zdobył 38 pkt, znosił z parkietu jego przyjaciel i kolega Scottie Pippen.

Natomiast najwyższą cenę za sportowe buty osiągnęły te, w których 6 maja 1954 r. angielski student Roger Bannister jako pierwszy w historii przebiegł milę (1609 m) poniżej czterech minut (3.59,4) - sprzedano je wraz ze specjalnym certyfikatem na aukcji w Londynie w 2015 r. za 409 tys. dol.

Jordan zdobył w finale olimpijskim w 1984 r., rozegranym w hali "The Forum" w Los Angeles, 20 pkt (drużyna USA wygrała 96:65). Był to jego ostatni oficjalny mecz w butach marki Converse. Koszykarz używał jej obuwia przez całą karierę akademicką, gdyż... płaciła ona szkoleniowcowi uniwersytetu North Carolina (tam studiował i grał Jordan) 10 tysięcy dolarów rocznie za to, by wszyscy jego zawodnicy grali właśnie w takim obuwiu.

Po przejściu Jordana do zawodowego zespołu Chicago Bulls marka ta zaproponowała mu kontrakt reklamowy w wysokości 100 tys. dolarów, ale stawkę przebiła Nike. Z tą firmą sześciokrotny mistrz ligi NBA był związany do końca kariery. Rocznie na marce Air Jordan firma zarabia 2,5 miliarda dolarów.