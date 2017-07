Dyrektor generalny "Wojowników" Bob Myers powiadomił agencję AP, że kontrakt zostanie sfinalizowany 6 lipca. Kwota 201 mln dolarów, która jest rekordem NBA, padła z ust agenta koszykarza Jeffa Austina w rozmowie z ESPN.

W tym sezonie Curry zarobił 12 mln dolarów. W fazie play-off zdobył średnio 28,1 pkt na mecz, miał 6,7 asysty i 6,2 zbiórki.

29-letni zawodnik to dwukrotny MVP sezonu zasadniczego (2015 i 2016). W drugim przypadku otrzymał to wyróżnienie dziennikarzy jednogłośnie, co zdarzyło się pierwszy raz w historii. Warriors zakończyli wówczas sezon z bilansem 73 zwycięstw w 82 spotkaniach, poprawiając wynik Chicago Bulls (72-10) z legendarnym Michaelem Jordanem w składzie z sezonu 1995/96, ale w wielkim finale NBA ulegli Cleveland Cavaliers 3-4.

W tym roku mistrzowie z 2015 r. byli zdecydowanie lepsi od "Kawalerzystów" pokonując ich w walce o mistrzowskie pierścienie 4-1, jednak Curry nie został MVP ani sezonu zasadniczego, ani finałów. Pierwsze wyróżnienie przypadło jego koledze z zespołu Kevinowi Durantowi, a drugie zdobył Russell Westbrook z Oklahoma City Thunder.