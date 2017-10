Komentarz Popovicha, przytoczony na oficjalnej stronie internetowej ligi NBA, nawiązywał do niedawnych słów Trumpa o swoich poprzednikach. Prezydent zarzucił m.in. Barackowi Obamie i George'owi W. Bushowi, że nie kontaktowali się z rodzinami żołnierzy poległych w akcji. W ten sposób odpowiedział na zarzut, że sam z opóźnieniem zareagował na śmierć amerykańskich żołnierzy w Nigrze.

Były sztab Obamy i rzecznik Busha wydali już oświadczenia, w których zaprzeczyli słowom obecnego prezydenta.

Te komentarze (Trumpa) są poniżej krytyki. To patologiczny kłamca w Białym Domu, niezdolny intelektualnie, emocjonalnie i psychologicznie do piastowania tego urzędu. Cały świat to wie - podkreślił Popovich.