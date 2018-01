Dotychczasowe konfrontacje Wschodu i Zachodu zastąpi mecz drużyn wybranych przez dwóch zawodników, którzy otrzymali najwięcej głosów. Okazali się nimi James (Cleveland Cavaliers) i Curry (Golden State Warriors).

Zmianie nie uległ sposób wyboru do samego meczu, a jedynie przypisanie do drużyn. Po pięciu podstawowych zawodników z każdej konferencji zostało wskazanych w głosowaniu, w którym w 50 procentach liczą się preferencje fanów, a po 25-procentowym udziale mają obecni gracze NBA i przedstawiciele mediów.

Koszykarze z największą liczbą głosów, czyli kapitanowie, z puli pozostałych ośmiu graczy utworzyli swoje drużyny. Rezerwowych natomiast wybrali z puli stworzonej przez trenerów. Ponieważ James otrzymał najwięcej głosów, jako pierwszy rozpoczynał wybór tzw. starterów. Curry miał pierwszeństwo przy wyborze rezerwowych. Nie wiadomo od kogo James rozpoczął kompletowanie drużyny.

"Nie mogę tego zdradzić. Musiałbym cię potem zabić" - powiedział w rozmowie z dziennikarzem stacji TNT.

Uwagę zwraca, że James sięgnął po niedawnego kolegę z Cavaliers - Irvinga. Latem 25-latek zażądał od szefów klubu, by oddali go do innej drużyny. Jednym z powodów miało być to, że nie chce dłużej grać w cieniu Jamesa.

"Wybór Kyrie'ego był dla mnie prosty. Jest jednym z najlepszych rozgrywających w lidze, a gra z nim zawsze była wyjątkowa" - podkreślił.

W drużynie Jamesa znaleźli się też m.in. dwaj koledzy Marcina Gortata z Washington Wizards - John Wall i Bradley Beal.

Trenerem zespołu Jamesa będzie szkoleniowiec najlepszej na dzień 4 lutego drużyny Konferencji Wschodniej, a ekipę Curry'ego poprowadzi trener lidera na Zachodzie. Jest jednak jedno zastrzeżenie - nie mogą to być szkoleniowcy, którzy tego wyróżnienia dostąpili przed rokiem. Brani pod uwagę nie będą więc Brad Stevens z Boston Celtics i Steve Kerr z Golden State Warriors.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego w Los Angeles.

Składy na 67. Mecz Gwiazd ligi NBA:

Drużyna Jamesa: Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Anthony Davis, DeMarcus Cousins (obaj New Orleans Pelicans); rezerwowi: John Wall, Bradley Beal (obaj Washington Wizards), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kristaps Porzingis (New York Knicks)

Drużyna Curry'ego: DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets); rezerwowi: Draymond Green, Klay Thompson (obaj Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (obaj Minnesota Timberwolves)