Gortat na parkiecie przebywał 25 minut i trafił pięć z siedmiu rzutów z gry. Polski środkowy był aktywny, a z 11 zbiórek pięć było pod atakowanym koszem. Miał także dwa bloki, jedną asystę i trzy straty. Popełnił trzy faule.

To był czwarty kolejny mecz, w którym "Czarodzieje" musieli sobie radzić bez kontuzjowanego lidera Johna Walla i jednocześnie odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu. Magic to jedna z najsłabszych drużyn obecnego sezonu i opór stawiała tylko w pierwszej połowie. Po przerwie przewaga gości nie podlegała dyskusji.

Może rywale nas nie doceniają? Może myślą, że skoro nie ma z nami Johna, to po prostu się położymy na parkiecie. My jednak walczymy. Mamy sprytnych zawodników, którzy wzajemnie się wspierają i to przynosi efekty - powiedział Gortat.