Gortat na parkiecie przebywał 17 minut i trafił jeden z sześciu rzutów z gry oraz jeden z dwóch wolnych. Dorobek polskiego środkowego uzupełniają trzy zbiórki i asysta. Miał także dwie straty i popełnił jeden faul.

Wizards zaprezentowali się bardzo słabo. Nawet przez moment w tym meczu nie prowadzili, a w pewnym momencie ich strata wynosiła aż 38 punktów. Pewnym usprawiedliwieniem może być to, że był to trzeci mecz "Czarodziejów" w ostatnich pięciu dniach.

Jestem rozczarowany sobą oraz zawodnikami. Chyba nikt na świecie nie zdołałby wygrać meczu prezentując się tak słabo jak my. To co pokazaliśmy było niedopuszczalne - podkreślił trener Wizards Scott Brooks.