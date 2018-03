Gortat na parkiecie przebywał 25 minut i trafił jeden z czterech rzutów z gry. Dorobek polskiego środkowego uzupełnia siedem zbiórek, dwa bloki i dwie asysty. Miał także dwie straty i popełnił cztery faule.

Celtics (46-22) w tabeli sklasyfikowani są na drugiej pozycji, ale do tego meczu przystąpili bardzo osłabieni, m.in. bez dwóch największych gwiazd - mającego problemy z kolanem Kyrie'ego Irvinga oraz chorego Ala Horforda.

Mimo problemów kadrowych bostończycy w drugiej kwarcie uzyskali aż 20-punktowe prowadzenie. Prym w ich szeregach wiódł Marcus Morris, który spotkanie zakończył z dorobkiem 31 punktów.

W szeregach Wizards gra jego brat bliźniak - Markieff. On zdobył 20 pkt, a wygrać "Czarodziejom" udało się przede wszystkim dzięki bardzo dobrej grze Bradleya Beala - 34 pkt i dziewięć asyst.

To był dla nas świetny test. Rywale na początku grali znacznie twardziej niż my, ale nie poddaliśmy się. Zachowaliśmy koncentrację i walczyliśmy do samego końca - powiedział Beal.