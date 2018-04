20-letni Marcel Ponitka, brat Mateusza (Iberostar Teneryfa), przed dwoma miesiącami zadebiutował w drużynie narodowej. Zagrał w meczu eliminacji mistrzostw świata z Węgrami (90:62). Po raz pierwszy w historii w jednym spotkaniu reprezentacji biało-czerwonych wystąpili bracia; pochodzą z Ostrowa Wielkopolskiego, a razem grali w Stelmecie BC Zielona Góra.

Oprócz Ponitki, na wstępnej liście draftu znalazły się mniej znane nazwiska polskich koszykarzy: 20-letni Aleksander Dziewa z pierwszoligowego Śląska Wrocław (w ubiegłym roku najlepszy zawodnik turnieju finałowego MP juniorów; zwyciężył w barwach Exact Systems Wrocław) i kolejny gracz z rocznika 1997 Michał Kolenda z występującego w ekstraklasie Trefla Sopot.

Łącznie chętnych do występów w klubach NBA jest aż 236 koszykarzy (rekord). W tej grupie 181 to zawodnicy z drużyn akademickich (na tej liście nie ma Polaków) i 55 z klubów zagranicznych. Którzy z nich dołączą do prestiżowych rozgrywek, okaże się podczas ceremonii 21 czerwca w Barclays Center w Nowym Jorku.

Według portalu ESPN, o angaż w NBA ubiegają się m.in. czołowy koszykarz ligi hiszpańskiej, mistrz Europy z reprezentacją Słowenii Luka Doncic (Real Madryt) oraz Deandre Ayton (Arizona), Marvin Bagley III (Duke), Michael Porter Jr. (Missouri) i Jaren Jackson Jr. (Michigan State).