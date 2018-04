Rywalizacja rozpoczyna się 30 kwietnia. Sześciokrotny mistrz NBA, gwiazda Milwaukee Bucks (1969-1975) i Los Angeles Lakers (1975-1989), 19-krotny uczestnik Meczu Gwiazd Wschód - Zachód, wyraził nadzieję, że koszykarskie umiejętności pomogą mu na tanecznym parkiecie.

Po prostu nie mogę się doczekać dobrej zabawy. Chcę przekonać ludzi, że mogę trochę tańczyć. Koszykówka nie ma wiele wspólnego z tańcem, ale mimo to lubię taką aktywność. Mam nadzieję, że to, co robiłem na boisku koszykarskim, pomoże mi znaleźć inspirację na parkiecie w tańcu - powiedział portalowi espn.com Abdul-Jabbar.