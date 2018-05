Obrońcy tytułu pewnie pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 118:92, prowadząc różnicą 15 pkt już po pierwszej kwarcie. Liderem gości był Durant, który oprócz 38 pkt odnotował dziewięć zbiórek i pięć asyst.

Najmądrzejszą rzeczą, jaką mogliśmy dziś robić, to podawać do niego, a on zawsze potrafił sobie znaleźć pozycję rzutową i trafić do kosza - powiedział o Durancie Stephen Curry, który zakończył spotkanie z dorobkiem 23 pkt.