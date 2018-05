To drugi rok z rzędu, kiedy w play off kanadyjski zespół przegrał z Cavaliers 0-4. Tym razem miało być inaczej, bo Raptors byli najlepszą drużyną na Wschodzie w sezonie zasadniczym.

Byli od nas bardziej zdeterminowani. Zdecydowała kwestia mentalna, a nie koszykarskie umiejętności i to boli mnie najbardziej. To nie jest tak, że my nie chcieliśmy wygrać. Chcieliśmy, ale to pragnienie szybko zamieniło się we frustrację. Straciliśmy zimną krew - przyznał litewski środkowy Raptors Jonas Valanciunas.