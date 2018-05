76ers po przegraniu trzech pierwszych meczów w serii postawili się przed praktycznie niewykonalnym zadaniem. W historii NBA bowiem żadna drużyna nie odwróciła losów rywalizacji, którą zaczęła od stanu 0-3.

Filadelfijczycy wygrali co prawda czwarty mecz, ale minionej nocy znów zabrakło im zimnej krwi w końcówce. Jeszcze na 1.37 min przed ostatnią syreną prowadzili 109:105, ale później pozwolili rywalom zdobyć osiem punktów z rzędu.

To wszystko jest częścią procesu. Najpierw celem był awans do fazy play off i udało się go osiągnąć. Potem chcieliśmy się znaleźć w finale konferencji, jednak zawiedliśmy. To jest nasz plan na kolejny sezon - powiedział kameruński środkowy gości Joel Embiid, który uzyskał 27 punktów, 12 zbiórek oraz po cztery asysty i bloki.