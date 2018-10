Występujący na pozycji rzucającego obrońcy Roberson ma 26 lat i 10 miesięcy, 201 cm wzrostu i waży 95 kg. W lidze NBA gra piąty sezon.

Najstarsi wśród 440 graczy z kontraktami są 41-letni Vince Carter (Atlanta Hawks) i o rok młodszy Niemiec Dirk Nowitzki, dla których obecny sezon jest 21. w karierze.

Najmłodszą drużyną jest New York Knicks - średnia wieku 24,6 lata, a najstarszą Houston Rockets - 28,6.

Najwyżsi gracze to Łotysz Kristaps Porzingis (New York) oraz Serb Bojan Marjanovic, kolega Marcina Gortata z Los Angeles Clippers - mają po 221 cm wzrostu. Serb jest też najcięższym koszykarzem - 132 kg. Najniższy zawodnik ligi to Isaiah Thomas (Denver Nuggets) - 175 cm.

Najliczniejszą reprezentację w zawodowych rozgrywkach mają uniwersytety Kentucky - 27 i Duke - 23 zawodników.

Cyfra 3 cieszy się największą popularnością - koszulkę z takim numerem ma aż 20 koszykarzy. Stroje z 2, 5 i 9 nosi po 19 graczy.