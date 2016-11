Pistorius przebywa w więzieniu przeznaczonym dla osób o szczególnych potrzebach. Wcześniej nie mógł uczestniczyć w programach rehabilitacyjnych - powiedział rzecznik służby więziennej Singabakho Nxumalo, ale nie sprecyzował, kiedy Pistorius został przeniesiony. W nowym więzieniu niepełnosprawni mają pewne udogodnienia, np. specjalnie przystosowane wanny.

6 lipca sąd w Pretorii skazał Pistoriusa na sześć lat pozbawienia wolności za zamordowanie w 2013 roku swej partnerki Reevy Steenkamp. Sportowiec trafił do centralnego więzienia w tym mieście, a obecnie przebywa w mniejszym zakładzie karnym w Atteridgeville na przedmieściach Pretorii. Przebywają tam osoby mające maksimum sześcioletnie wyroki.

Do tragedii doszło w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku. W niejasnych okolicznościach utytułowany lekkoatleta, m.in. pięciokrotny mistrz paraolimpijski, zastrzelił Steenkamp w swoim domu. Kobieta zginęła w toalecie, po tym jak Pistorius oddał cztery strzały przez zamknięte drzwi. Utrzymywał on, że to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.

Pod koniec 2014 roku w pierwszej instancji Pistorius został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Sąd uznał wtedy, że doszło jedynie do "nieumyślnego zabójstwa". Więzienie opuścił już 20 października 2015 roku, gdyż zgodnie z prawem w RPA osoby skazane na kary pozbawienia wolności nie większe niż pięć lat po odbyciu co najmniej 1/6 wyroku resztę mogą mieć zamienioną na areszt domowy. Sportowiec w więzieniu przebywał przez 10 miesięcy.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się prokurator, który apelował o zmianę kwalifikacji czynu na morderstwo, za które groziłoby Pistoriusowi 15 lat więzienia. Za powrotem sportowca do więzienia wielokrotnie opowiadali się także krewni Steenkamp. 3 grudnia 2015 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA przychylił się do wniosku prokuratora i uznał Pistoriusa winnym morderstwa, jednocześnie kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wcześniej Pistorius przebywał w areszcie domowym w posiadłości swojego wuja. Był objęty nadzorem elektronicznym, odebrano mu paszport.