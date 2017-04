O sprawie poinformował "Super Express", twierdząc, że powodem wydalenia Polaków była zorganizowana przez nich impreza. Mieli w niej wziąć udział m.in. halowi mistrzowie Europy tyczkarz Piotr Lisek i kulomiot Konrad Bukowiecki. W sumie dotyczyć to ma siedmioro zawodników i czterech trenerów.

W tym samym czasie w ośrodku przebywali m.in. skoczkowie wzwyż - halowa mistrzyni świata z 2014 roku Kamila Lićwinko i halowy mistrz Europy Sylwester Bednarek oraz brązowy medalista olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki i jego koleżanka z grupy Joanna Fiodorow.

Staram się zawsze godnie reprezentować Polskę na całym świecie. Proszę również media i dziennikarzy, aby wszystkie pytania dotyczące zaistniałej sytuacji kierowali do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a nie do mnie i trenera, ponieważ chcę w spokojnej i komfortowej atmosferze kontynuować przygotowania do mistrzostw świata w Londynie - napisała rekordzistka świata w rzucie młotem Włodarczyk, która od lat jeździ do ośrodka w Chula Vista, a teraz zaczęła tam już ósmy tydzień zgrupowania.