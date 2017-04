"Zobowiązałem się, że nie będę na razie komentować całej sprawy" - powiedział PAP Kaliszewski.

Czwartkowe, popołudniowe spotkanie ma się odbyć bez udziału przedstawicieli ministerstwa.

"W wyniku mediacji ustalono, że strony konfliktu spotkają się ponownie w dniu 20 kwietnia na terenie siedziby PZLA, celem dalszych negocjacji dotyczących między innymi warunków podpisania kontraktu pomiędzy związkiem i trenerem Kaliszewskim" - poinformowała rzeczniczka prasowa ministerstwa Anna Ulman.

Żadnych szczegółów środowej rozmowy nie chcieli wyjawić także przedstawiciele PZLA.

"Negocjacje są w trakcie. Rozmowa była spokojna i merytoryczna. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia" - przyznał sekretarz generalny związku Paweł Olszański.

Z ramienia PZLA w środowym spotkaniu uczestniczyli wiceprezes, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, Olszański, dyrektor sportowy Krzysztof Kęcki oraz wiceprezes do spraw szkoleniowych Tadeusz Osik. Po drugiej stronie stołu zasiadł Kaliszewski. Wszystko odbyło się pod okiem wiceministra sportu i turystyki Jana Widery oraz dyrektora departamentu sportu wyczynowego Marcina Nowaka.

Obie strony miały do poruszenia sporo tematów. Trudno mówić o jednym konflikcie, bo wątków jest wiele. Z punktu widzenia związku najważniejsza jest kwestia najbliższego zgrupowania Włodarczyk, a także trenowania przez Kaliszewskiego dwóch katarskich zawodników.

"My mamy problem na tle szkoleniowym i organizacyjnym. Tu są rozbieżności i tu chcielibyśmy dojść do porozumienia" - powiedział wcześniej PAP Olszański.

Kaliszewski od listopada zajmuje się dwoma katarskimi zawodnikami. Jak twierdzi - nigdy tego nie ukrywał. Związek stawia pytanie, czemu tego nie zgłosił i zastanawia się, czy przypadkiem nie ma tu konfliktu interesów. Młociarze znad Zatoki Perskiej mogliby być bowiem konkurencją dla mistrza świata Pawła Fajdka i brązowego medalisty igrzysk Wojciecha Nowickiego. Umieszczono zatem nowy zapis w kontrakcie, w którym do trenowania zagranicznych lekkoatletów potrzebna jest zgoda PZLA. Kaliszewski, który umowę dostał drogą mailową 1 marca, nadal jej nie podpisał.

Kolejnym punktem zapalnym jest obóz w Katarze, na który chcą lecieć Kaliszewski i Włodarczyk. Związek nie wyraża na to zgody. Początkowo mieli oni jechać na przełomie kwietnia i maja do Władysławowa lub Arłamowa. W tym drugim ośrodku - z powodu srogiej zimy - nie zbudowano koła, które jest konieczne do treningów rekordzistki świata. Zostało zatem Władysławowo. Tam w tym samym czasie ma być jednak grupa młociarzy Malwiny Sobierajskiej-Wojtulewicz, z którą trener i mistrzyni globu są skłóceni.