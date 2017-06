Informację podał "The Times". Według relacji dziennika, podczas biegania do 61-letniego sportowca podjechał samochód, z którego dwóch mężczyzn celowało do niego z broni.

Fordyce zupełnie nie przejął się utratą butów.

Przebiegłem w nich ponad tysiąc kilometrów, pachniały jak camembert - stwierdził.

Po zdarzeniu Fordyce wrócił do domu, założył inne buty i dokończył poranną przebieżkę.