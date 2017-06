Włodarczyk, rekordzistka świata, wyprzedziła w konkursie im. Kamili Skolimowskiej Chinkę Wang Zheng (76,25) i reprezentantkę Azerbejdżanu Hannę Skydan (74,25). Piąte miejsce zajęła Malwina Kopron (73,39), a szóste Joanna Fiodorow (72,03).

Rezultat 79,72 Włodarczyk jest tylko o centymetr gorszy od najlepszego tegorocznego wyniku na świecie, również należącego do utytułowanej Polki. Na początku maja w Dausze mistrzyni olimpijska uzyskała 79,73.

Przy okazji Włodarczyk poprawiła we wtorek rekord mityngu w Ostrawie z 2016 roku. Poprzedni, należący również do niej, wynosił 78,54.

Zawodniczka warszawskiej Skry zdominowała od trzech lat rzut młotem. W tym czasie kilkakrotnie poprawiała rekord świata i wyśrubowała go w ubiegłym roku do wyniku 82,98.

We wtorkowym konkursie mężczyzn, zdominowanym przez Polaków, Fajdek uzyskał 83,44. To najlepszy wynik w tym roku na świecie - poprzedni również należał do niego i wynosił 82,40. Fajdek ustanowił również rekord mityngu; dotychczasowy - Węgra Krisztiana Parsa - wynosił 82,28.

Drugie miejsce w Ostrawie zajął Wojciech Nowicki. Brązowy medalista olimpijski rzucił 80,31, co jest jego rekordem życiowym. Trzecie miejsce zajął Węgier Bence Halasz - 78,85.