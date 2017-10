Niedawno zakończyła się przebudowa Stadionu Śląskiego. Obiekt dostał drugie życie. Po modernizacji wygląda imponująco. Prezes PZPN, Zbigniew Boniek już zapowiedział, że chce, by na wiosnę w Chorzowie mecz towarzyski rozegrała reprezentacja Polski.

Jednak na to musimy jeszcze poczekać. Póki co gola na Śląskim strzeliła rekordzistka świata w rzucie młotem i dwukrotna złota medalistka olimpijska. Anita Włodarczyk przy okazji promocji Memoriału Kamili Skolimowskiej udowodniła, że trafienie piłką do bramki z rzutu karnego nie stanowi dla niej problemu.