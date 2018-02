Sezon halowy na finiszu i ostatnia prosta przed halowymi mistrzostwami świata. Mnie w tym sezonie nie zobaczycie na skoczni. Rozpoczęłam przygotowania do nowej i najważniejszej roli w moim życiu - do bycia mamą. Kochani kibice, Michał i ja spodziewamy się dziecka i jest to dla nas cudowny czas - napisała na Facebooku 31-letnia Lićwinko.