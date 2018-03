Posłance PiS szczególnie zaimponował Jakub Krzewina, który biegł na ostatniej zmianie. To właśnie on wyprzedził Amerykanina Vernona Norwooda i poprowadził biało-czerwonych do złota. Czas 3.01,77 to rekord świata.

JAKUB KRZEWINA ,fantastyczny bieg,w końcówce

turbo rakieta !!!

Dla wszystkich - GRATULACJE !!! — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 5 marca 2018