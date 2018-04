Kumor to była pierwsza trenerka Fajdka. To ona poznała się na jego talencie i zainspirowała do wyczynowego uprawiania sportu. Po pierwszych wspólnych latach, gdzie - jak sam zawodnik podkreśla - była nie tylko trenerem, ale przede wszystkim wychowawcą i "drugą mamą", oddała go pod skrzydła Czesława Cybulskiego.

Fajdek po igrzyskach w Rio de Janeiro, gdzie nieoczekiwanie odpadł w eliminacjach, postanowił wrócić do Kumor. W 2017 roku po raz trzeci został mistrzem świata, po raz czwarty zdobył złoty medal Uniwersjady i prestiżowy cykl IAAF Hammer Throw Challenge, zwyciężył w 18 z 19 zawodów krajowych i zagranicznych.

"To dla mnie ogromny zaszczyt, Na dąb można wspiąć się w różny sposób, ale czasami potrzebna jest pomoc, dlatego chciałabym podziękować mojemu małżonkowi, który jest moim bohaterem" - powiedziała.

Wyróżnienie otrzymała także Ewa Bresińska-Krawiec i Edyta Małoszyc. Pierwsza nich jako kajakarka zdobyła 19 medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. A po zakończeniu kariery była m.in. trenerką współpracującą w przygotowaniach olimpijskich Londyn 2012 trzykrotnej medalistki tej imprezy Anety Koniecznej. Jej zawodnicy biorą udział i zdobywają medale mistrzostw Europy i świata.

"Bardzo się cieszę, że po raz drugi staję tutaj przed państwem. To sukces także mojej rodziny, dzięki której mogę realizować pasję. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moi podopieczni, a także klub Warta Poznań" - przyznała.

Małoszyc związana jest z pięciobojem nowoczesnym i jest główną trenerką biegania w klubie ZKS Drzonków. W 2017 roku jej zawodnik Kamil Kasperczak zdobył kwalifikację na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires. Jej podopieczną jest także mistrzyni Europy do lat 23 Natalia Dominiak.

"Jest to dla mnie pierwsza taka nagroda i jestem bardzo wzruszona. Cieszę się, że moje doświadczenie mogę przenieść na trenerską współpracę z zawodnikami. A to, że praca daje sukcesy i jest dostrzegana, to dla mnie dodatkowa nobilitacja" - skomentowała Małoszyc.

Nagrody dla trenera pracującego z kobietami za osiągnięcia w 2017 roku otrzymali Krzysztof Kaliszewski i Zdzisław Staniul, a wyróżniony został Witold Kopron.

Kaliszewski jest szkoleniowcem mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki świata w rzucie młotem Anity Włodarczyk. Ich współpraca rozpoczęła się w 2012 roku, a w 2017 zaowocowała trzecim mistrzostwem świata w karierze. Wcześniej pod jego skrzydłami zostawała także mistrzynią olimpijską.

Z kolei Staniul to uznawany za jednego z najlepszych trenerów żeglarstwa na świecie. Kadrą narodową opiekuje się od 2003 roku. Dwukrotnie prowadził załogi w igrzyskach. W Londynie Agnieszkę Skrzypulec z Jolantą Ogar oraz w Rio de Janeiro Skrzypulec z Irminą Mrózek Gliszczynską. Twórca największych sukcesów polskiej 470-tki - złotego medalu mistrzostw świata oraz brązowego mistrzostw Europy.

Kopron to - podobnie jak Kaliszewski - trener specjalizujący się w rzucie młotem. W zawodzie pracuje od 1972 roku. Obecnie opiekuje się wnuczką Malwiną, która w ubiegłym sezonie zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata oraz wywalczyła złoty medal Uniwersjady.

Laureatem w kategorii "Nagroda dla trenera za całokształt pracy" został Zbigniew Kowalczuk, który od 28 lat jest nauczycielem i trenerem kajakarstwa w Wałczu. Jest współautorem sukcesów olimpijskich medalistek z igrzysk w Atenach, Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro.

Za promowanie sportu kobiet nagrodę otrzymała Anna Bajan. Sama uprawiała pływanie, narciarstwo i pięciobój nowoczesny. Największe sukcesy osiągała w tej ostatniej dyscyplinie, w której zdobywała medale mistrzostw Polski oraz imprez międzynarodowych. Później pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego i trenerka. W 2012 została wybrana na prezesa Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Działa także w strukturach międzynarodowych, jest członkinią Komisji Sportu Kobiet, zasiada w Prezydium Zarządu PKOl.

"To ogromna satysfakcja, że stoję teraz tutaj i cieszę się, że konkurs ma kilka kategorii, bo trenerką nie jestem. Ta statuetka będzie stała na honorowym miejscu. Trafiło mi się robić to, co lubię i pracuję z ludźmi, którzy mnie inspirują i motywują do działania" - powiedziała.