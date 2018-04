Do lutego wszystko przebiegało zgodnie z planem i wyniki uzyskiwane przez Fajdka na treningach były obiecujące.

Wtedy jednak pojawił się ból w kolanie. Taki uraz nie nadaje się na operację, poza tym nie jest to aż tak poważna kontuzja. Prawda jest jednak taka, że nie byliśmy w stanie zrealizować 100 procent tego, co zakładaliśmy, ale na szczęście trenować Paweł mógł - zapewniła.

Kumor przyznała, że razem z Fajdkiem próbowali przygotować się w tym sezonie na rekord świata, który od 1986 roku należy do Jurija Siedycha i wynosi 86,74. To jeden z najstarszych rekordów globu w lekkoatletyce.

Jak do tego doszło? Fajdek rozpoczął m.in. współpracę z trenerem przygotowania motorycznego.

Fajdek zaczął się także powoli przekonywać do odżywek.

Nie brał ich nigdy, bo mówił, że nie czuje wtedy własnego ciała. Teraz jego nastawienie powoli się zmienia, choć i tak w porównaniu do innych nadal w tym elemencie ma spore zaległości. Jest też po rozmowie z dietetykiem. Waga się zmieniła, trochę przytył, ale za to mniej ma tkanki tłuszczowej, w okolicach 12-14 procent - zaznaczyła.

Po czasie eksperymentów przyszedł jednak też czas na powrót do "starej szkoły".

Postanowiliśmy wrócić do sprawdzonych metod na siłowni. Szukaliśmy nowych bodźców, ćwiczeń, ale okazało się, że Paweł nie do końca się z tym dobrze czuje. Przeanalizowaliśmy to wszystko i wróciliśmy do starych metod - nadmieniła Kumor.