Doświadczony zawodnik WKS Śląska Wrocław został po raz kolejny wybrany przez kolegów i koleżanki z reprezentacji kapitanem. Wcześniej tę funkcję w kadrze pełnili w ostatnich latach m.in. Tomasz Majewski i Marcin Lewandowski, ale też... Małachowski.

Wydaje mi się, że kapitanem powinna być Anita Włodarczyk, bo to ona ma największe osiągnięcia - mówił jeszcze przed wyborem reprezentantów Polski Małachowski. "Młodym zawodnikom mogę tylko powiedzieć, żeby się nie denerwowali. Im więcej jest luzu - tym osiągane wyniki są lepsze - ocenił.

Z Berlina polski dyskobol ma bardzo dobre wspomnienia. W 2009 roku zdobył na Stadionie Olimpijskim w tym mieście wicemistrzostwo świata. W piątej kolejce ustanowił wówczas rekord Polski - 69,15 i prowadził. W szóstej przerzucił go jednak reprezentant gospodarzy Robert Harting (69,43), z którym rywalizuje przez całą karierę. "Nie mam trochę szczęścia do tego, żeby być tym +złotym+, ale mogę być drugim" - nieco żartobliwie ocenił swojej dotychczasowe dokonania dwukrotny wicemistrz olimpijski i mistrz świata z 2015 roku z Pekinu.

Chciałbym na pewno rzucić podczas mistrzostw Europy tak daleko, jak wtedy. Nie jestem chyba jednak na taki rezultat przygotowany. Gdyby on wyszedł, to będzie dla mnie duże zaskoczenie. Od 2009 roku startowałem tutaj bodaj 8 razy, więc znam ten stadion doskonale. Może się okazać, że na medal będzie potrzeba rzutu znacznie ponad 67 metrów. Na rezultat w granicach 67 m jestem gotowy - tylko nie mogę +trafić+. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo przecież robię to od wielu lat, ale taka jest rzeczywistość w tym sezonie. Oddałem po prostu zbyt małą liczbę rzutów. Jeżeli jednak +trafię+, to może być ciekawie. Chciałbym zdobyć jakikolwiek medal dla Polski, bo o to w tych zawodach chodzi - wskazał Małachowski.