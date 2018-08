Redakcja Dziennik.pl

Polacy wystąpią w kwalifikacjach do konkursu głównego. Jednak zarówno Konrad Bukowiecki jak i Michał Haratyk mają mieszane uczucia w stosunku do nich. Pierwszy z nich uważa za dziwne, że eliminacje odbędą się nie na stadionie, a w mieście (dokładnie w miejscu, gdzie w zeszłym roku doszło do zamachu terrorystycznego). Drugi z nich narzeka na to, że koło będzie drewniane. - Martwi mnie to koło. Na drewnianym nie radzę sobie najlepiej. Zawsze potrzebuję więcej czasu, żeby się rozkręcić - powiedział Michał Haratyk.