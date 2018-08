Redakcja Dziennik.pl

Nowicki ma w kolekcji brązowe medale najważniejszych imprez - igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz kontynentu. We wtorek po raz pierwszy wywalczył złoto.

Fajdek, obrońca tytułu, miał jedynie trzy udane próby spośród sześciu, natomiast Nowicki, który w poprzednich mistrzostwach w Amsterdamie dwa lata temu był trzeci, spalił tylko jedną. Byłem przekonany do końca, że Paweł coś jeszcze dołoży. Dzisiaj mu się nie udało. Może wynikało to z temperatury i przedłużającego się konkursu. Wszyscy jednak musieliśmy sobie z tym poradzić. Bardzo się cieszę, że mi się to udało najlepiej - podkreślił Nowicki.

Dodał, że nie zna jeszcze smaku złotego medalu i być może poczuje go dopiero, gdy dostanie krążek do ręki. Po Nowickim nie było widać szczególnie emocji. Tak podczas konkursu, jak i po nim. Do sukcesu podszedł bardzo spokojnie i z dużą pokorą. Paweł jest trzykrotnym mistrzem świata. Cieszę się, że w końcu mogę z nim rywalizować na równym poziomie. Gdy zdobędę złoto mistrzostw globu czy igrzysk, to powiem, że jesteśmy na równi. Nigdy nie powiem, że jestem lepszy - zaznaczył nasz mistrz.