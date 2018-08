Redakcja Dziennik.pl

To dopiero drugi medal dla Polski w historii tej konkurencji w mistrzostwach kontynentu. 80 lat temu brąz wywalczyła Wanda Flakowicz rezultatem 12,55.

Do piątej kolejki 27-letnia Guba, wychowanka lekkoatletycznej sekcji Startu Otwock, była na drugim miejscu wynikiem 19,02. Prowadziła Niemka Christina Schwanitz pchnięciem na odległość 19,19. W ostatniej próbie mistrzyni Polski zdołała posłać kulę jeszcze dalej (19,33), a reprezentantka gospodarzy odpowiedziała rezultatem 18,98.

Rekord Polski wynosi 19,58. W czerwcu 1976 roku ustanowiła go Ludwika Chewińska. To najstarszy lekkoatletyczny rekord kraju. Guba w tym roku bardzo się do niego zbliżyła. Na Memoriale Kamili Skolimowskiej we Władysławowie uzyskała 19,38.

Biało-czerwona ekipa ma obecnie w dorobku pięć medali. Wcześniej po dwa złote i dwa srebrne zdobyli w rzucie młotem Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) i Paweł Fajdek (KS Agros Zamość), a w pchnięciu kulą Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) i Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn).