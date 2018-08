Redakcja Dziennik.pl

Nasi kulomioci nie dali szans rywalom i w konkursie pchnięcia kulą zajęli dwa pierwsze miejsca. Dzięki temu mieli w Berlinie okazję usłyszeć "Mazurka Dąbrowskiego", lub raczej coś, co miało go przypominać. Niemiecka artystka wykonała go delikatnie mówiąc w bardzo dziwny sposób. Efekt był fatalny.