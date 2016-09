W Cozumel zawodnicy mieli do pokonania: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu. Jonathan Brownlee był na prowadzeniu i do mety miał już zaledwie kilkadziesiąt metrów. Niestety jego organizm był już na skraju wyczerpania. Sportowiec praktycznie nie mógł ustać na nogach. Biegnący na trzeciej pozycji jego brat Alistair widząc to zrezygnował z walki o zwycięstwo z Henrim Schoemanem z RPA i ruszył mu z pomocą. Starszy z braci Brownlee dosłownie dociągnął Jonathana do mety. Dzięki temu obaj Brytyjczycy stanęli na podium zawodów.