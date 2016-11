Witkowski tym samym zakończył pracę z polskimi wioślarkami, którą rozpoczął w 2003 roku. Pierwszym sukcesem było szóste miejsce Julii Michalskiej-Płotkowiak w igrzyskach w Pekinie w 2008 roku. Cztery lata później w Londynie Michalska-Płotkowiak w dwójce podwójnej z Fularczyk-Kozłowską zdobyły brązowy medal.

W tegorocznych igrzyskach w Rio de Janeiro dwie załogi Witkowskiego stanęły na podium – po mistrzostwo sięgnęła dwójka podwójna (Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj), a po brązowy medal czwórka podwójna (Joanna Leszczyńska, Monika Ciaciuch, Maria Springwald, Agnieszka Kobus).

40-letni szkoleniowiec po powrocie z Brazylii otrzymał propozycję pracy od Niemców, którzy, obok Brytyjczyków, są najmocniejszą ekipą w Europie. W czwartek w Berlinie podpisał umowę wstępną do końca roku, a od stycznia 2017 rozpocznie misję, której zwieńczeniem mają być igrzyska olimpijskie w 2020 roku w Tokio. Jak przyznał, nie było mu łatwo dokonać wyboru.

To była, a właściwie wciąż jest trudna dla mnie decyzja. Ale wiem, że gdybym jej nie podjął, miałbym do siebie żal. Potrzebuję nowych wyzwań, chcę się uczyć i poszerzać wiedzę, by w przyszłości stać się lepszym trenerem. I, bogatszy o doświadczenia, być może wrócić do polskiej kadry - powiedział.