Holandia, podobnie jak Francja, to zespół bardzo doświadczony, który znakomicie się rozumie. To plejada zawodniczek reprezentujących silne kluby europejskie, biorą udział w pucharach. W związku z tym grają dobrze, ciekawie i kombinacyjnie w ataku, wykorzystując indywidualne możliwości. Z jednej strony to zespół kompletny, ale jednocześnie młody - ocenił selekcjoner reprezentacji Polski Leszek Krowicki.