Selekcjoner polskiej reprezentacji powołał pięciu zawodników z Vive Tauronu Kielce, gdzie na co dzień pracuje, a także czterech z najgroźniejszego krajowego rywala - Orlenu Wisły Płock. Z drużyn zagranicznych są trzej: Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa), Piotr Wyszomirski (TBV Lemgo) i Łukasz Gierak (TuS N-Luebbecke).

W składzie nie ma np. kontuzjowanego Jureckiego, a także innych doświadczonych i utytułowanych piłkarzy ręcznych żegnających się z reprezentacją - Bieleckiego, Lijewskiego i Szmala. Nie ma też Adama Wiśniewskiego czy Michała Szyby.

Pod nieobecność Szmala, Dujszebajew powołał czterech bramkarzy: Wyszomirskiego, Adama Malchera (Gwardia Opole), Adama Morawskiego (Orlen Wisła Płock) oraz Mateusza Korneckiego (NMC Górnik Zabrze). Ostatni z wymienionych będzie przebywał z kadrą do 23 grudnia. Syprzak dołączy do zespołu narodowego cztery dni wcześniej, zaś Gierak i Wyszomirski - 27 grudnia.

Zgrupowanie rozpocznie się 15 grudnia badaniami lekarskimi w Warszawie. Konsultacje szkoleniowe zaplanowane są w dniach 15-23 grudnia i 27-30 grudnia w Kielcach, a następnie 2-5 stycznia w Pruszkowie. Następnie w planach jest udział w turnieju w Hiszpanii (6-10 stycznia).

Mistrzostwa świata we Francji odbędą się od 11 do 29 stycznia. Rywalami biało-czerwonych będą gospodarze oraz Rosja, Brazylia, Japonia i Norwegia. Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału.

Szeroka kadra Polski na MŚ 2017:

Bramkarze: Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze), Adam Malcher (Gwardia Opole), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Piotr Wyszomirski (TBV Lemgo).

Zawodnicy z pola: Piotr Chrapkowski, Mariusz Jurkiewicz, Mateusz Jachlewski, Paweł Paczkowski, Patryk Walczak (wszyscy Vive Tauron Kielce), Tomasz Gębala, Maciej Gębala, Michał Daszek, (wszyscy Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski, Rafał Przybylski, Krzysztof Łyżwa (wszyscy Azoty Puławy), Adrian Nogowski (MMTS Kwidzyn), Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin), Paweł Niewrzawa (Wybrzeże Gdańsk), Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa), Łukasz Gierak (TuS N-Luebbecke)