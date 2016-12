Skład finału Euro 2016 w Szwecji był identyczny jak rok wcześniej w duńskim Herning w meczu o złoty medal mistrzostw świata. Wtedy także górą były Norweżki - 31:23. W turnieju olimpijskim w Rio de Janeiro w meczu tych zespołów o brąz również górą były Skandynawki 36:26.

Spotkanie finałowe w hali Scandinavium zaczęło się dość nieoczekiwanie, bowiem to "Pomarańczowe" miały inicjatywę i uzyskały kilkubramkową przewagę. Norweski zespół, który na koncie ma także m.in. dwa złote medale igrzysk (2008, 2012) oraz trzy tytuły mistrza świata, zdołał jednak jeszcze przed przerwą odrobić straty.

W drugiej połowie Holenderki nie odpuszczały i losy spotkania ważyły się do końcowej syreny. W 60. minucie przy prowadzeniu Norweżek 30:29 obie strony miały szansę na zmianę rezultatu, ale żadnej ta sztuka się nie udała. W ostatniej akcji ekipa "Oranje" miała piłkę, lecz złe podanie do uznanej za najlepszą szczypiornistkę (MVP) turnieju w Szwecji Cornelii Nycke Groot, przekreśliło szansę na doprowadzenie do dogrywki.

Najlepsza zawodniczka niedzielnego finału, rozgrywająca Nora Moerk zdobyła aż 12 bramek. Dzięki temu reprezentantka Norwegii z dorobkiem 53 goli została królową strzelców Euro 2016. Marit Malm Frafjord dodała pięć trafień, a Camilla Herrem cztery. W ekipie pokonanych wyróżniły się: Danick Snelder - sześć goli, Groot - pięć i Estavana Polman - cztery.