Na styczniowych mistrzostwach świata zabraknie w polskiej reprezentacji m.in. Sławomira Szmala, Karola Bieleckiego, Krzysztofa Lijewskiego i Bartosza Jureckiego, ikon tej kadry w ostatnich latach. We Francji nie zagra także kontuzjowany Michał Jurecki, który ma być liderem reprezentacji w najbliższych latach. Niepewny jest też udział narzekających na urazy Kamila Syprzaka i Pawła Paczkowskiego. Będzie na pewno ciężko, ale możemy być czarnym koniem tego turnieju – powiedział z optymizmem Daszek.

Zawodnik ma nadzieję, że we Francji biało-czerwoni rozegrają więcej niż pięć spotkań. Na pewno zdobędziemy dużo cennego doświadczenia – zauważył Daszek.

Chcemy w każdym kolejnym spotkaniu zaprezentować się jak najlepiej. Musimy pokazać walkę oraz ten charakter, który był budowany w kadrze przez lata. Chodzi o to, aby to "serducho" zostawić na parkiecie. Jeśli będziemy walczyć, to wyniki same przyjdą – powiedział z przekonaniem zawodnik Orlen Wisły Płock.