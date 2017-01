Spotkanie w Nantes rozpocznie się o godz. 20.45. Będzie to pierwszy mecz o punkty znacznie odmłodzonej i zreformowanej drużyny narodowej prowadzonej przez Tałanta Dujszebajewa. Z gry w reprezentacji zrezygnowało kilku kluczowych zawodników jak Karol Bielecki, Sławomir Szmal czy Krzysztof Lijewski. Innych wyeliminowały kontuzje, dlatego zabraknie m.in. Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego, Kamila Syprzaka oraz Mariusza Jurkiewicza, który urazu nabawił się w ostatnim meczu kontrolnym przed MŚ.

Walczyć, walczyć, walczyć - to nasz cel numer jeden! Im więcej zagramy meczów, tym lepiej dla nas. Norwegia to najtrudniejszy, a zarazem najważniejszy przeciwnik w grupie. Jeżeli wygramy to spotkanie to mentalnie pójdziemy do góry - powiedział selekcjoner biało-czerwonych.