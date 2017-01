Japonia to też nie są chłopcy do bicia i pokazali, że potrafią grać w piłkę ręczną. Dla nas ważne jest, żebyśmy wygrali jakiś mecz. Nie chodzi już nawet o to, żeby awansować dalej, a trzeba udowodnić sobie, że potrafimy wygrywać na ważnych imprezach - powiedział po meczu z Rosją (20:24) obrotowy reprezentacji i Orlenu Wisły Płock Maciej Gębala.