Zespół Tałanta Dujszebajewa wcześniej uległ Norwegii 20:22, Brazylii 24:28 i Rosji 20:24, a wygrał z Japonią 26:25.

Polska zajęła piąte miejsce w grupie A i w sobotę o godz. 16. w Breście zagra z piątą drużyną grupy B - Tunezją w pierwszym spotkaniu o miejsca 17-20.

Polska: Adam Malcher - Marek Daćko 4, Krzysztof Łyżwa, Przemysław Krajewski 5, Paweł Niewrzawa, Patryk Walczak, Arkadiusz Moryto 3, Michał Daszek 3, Maciej Gębala, Rafał Przybylski 2, Paweł Paczkowski 3, Łukasz Gierak, Tomasz Gębala 5, Piotr Chrapkowski.

Francja: Thierry Omeyer, Vincent Gerard - Nedim Remili 4, Guy Olivier Nyokas 7, Daniel Narcisse, Kentin Mahe 2, Timothey N’Guessan, William Accambray 1, Luc Abalo, Cedric Sorhaindo 4, Michael Guigou 2, Ludovic Fabregas 4, Adrien Dipanda 2, Dika Mem.

Spotkanie z mistrzami świata miało posłużyć młodym polskim szczypiornistom jako lekcja piłki ręcznej na najwyższym poziomie. Dla większości już wielkim przeżyciem była gra przeciw takim gwiazdom jak Nikola Karabatic (ostatecznie nie pojawił się na boisku), Luc Abalo, Daniel Narcisse czy Thierry Omeyer.

Selekcjoner reprezentacji Polski Tałant Dujszebajew od kilku miesięcy powtarza jak mantrę, że jego podopieczni muszą zbierać doświadczenia, co ma zaprocentować w przyszłości. Choć zawodnicy powtarzali w przedmeczowych wywiadach, że będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony, nie zmniejszyło to jednak obawy przed blamażem.

Tymczasem postawa biało-czerwonych bardzo zaskoczyła, w tym i samych obrońców tytułu mistrzowskiego, którzy po raz pierwszy na tym turnieju nie wygrywali po pierwszej połowie.

Polacy nie tylko dotrzymywali kroku rywalowi, ale w pewnym momencie to oni prowadzili. Gra cały czas toczyła się mniej więcej gol za gol, ale w 17. minucie po trafieniu Rafała Przybylskiego i udanej kontrze Przemysława Krajewskiego było 7:6 dla gości.

Gdy Adam Malcher chwilę potem obronił drugiego już w tym meczu karnego, był wielka szansa na powiększenie prowadzenia. Jednak najpierw Krajewski nie rzucił karnego, a później Arkadiusz Moryto przegrał pojedynek sam na sam z Omeyerem.

W efekcie „Trójkolorowi” znów odskoczyli na dwa trafienia (10:8 w 22. min.). Jakże wielkie zaskoczenie było, gdy autorami trzech następnych goli byli Polacy. Dwa zaliczył Tomasz Gębala, a jednego 19-letni Moryto, który pokonał Omeyera sprytną wkrętką. Słynny bramkarz po tym zagraniu miał minę bardzo niewyraźną.

Co prawda prowadzenia przyjezdni nie obronili, ale do szatni schodzili przy remisie 13:13, co nie udało się żadnej innej ekipie na tych mistrzostwach.

Francuzi musieli dostać w szatni ostrą reprymendę, bo drugą połowę rozpoczęli od mocnego uderzenia i pięciu goli zdobytych z rzędu. Polacy nie byli w stanie skonstruować choćby jednej akcję. Pierwszy rzut, i to niecelny, oddali w 35. minucie, a pierwsze trafienie zaliczyli trzy minuty później.

Malcher ponownie złapał rytm i obronił trzeciego karnego, który wykonywał tym razem słynny Abalo. Przy stanie 15:18 Moryto nie wykorzystał rzutu z 7 metrów, a potem jego koledzy dwukrotnie zgubili piłkę i to Francuzi wreszcie zaliczyli trafienie.

Biało-czerwoni nie poddawali się i stopniowo odrabiali straty. W 47. minucie zdobyli kontaktowego gola (19:20). O dziwo Polacy nie zwalniali tempa i dążyli do wyrównania. Nie odpuścili nawet na pięć minut przed końcem, gdy przegrywali 22:26. Od tej pory punktowali tylko goście, co nieco irytowało miejscowych kibiców.

Po trafieniach Przybylskiego i Daszka było 24:26. Gdy pozostało jeszcze równo trzy minuty gry, jeden z Francuzów otrzymał dwuminutową karę. Jeszcze w ostatniej minucie wpuszczony na głęboką wodę Moryto wykorzystał karnego, ale obrońcy tytułu umiejętnie przetrzymywali piłkę i zdołali dotrwać do końcowej syreny.