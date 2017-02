Szczypiorniści używają kleju, by poprawić chwyt.

Te nowoczesne piłki mają same przylegać do rąk i być droższe od aktualnie używanych. Ale po pierwsze, ich cena zapewne szybko zacznie się obniżać, po drugie odpadną koszty czyszczenia parkietów – zauważył Zubek odpowiedzialny w zarządzie Związku Piłki Ręcznej w Polsce za współpracę z samorządami.

Śląski związek skupia ponad 30 klubów i ok. dwóch tysięcy zarejestrowanych zawodników. 10 lat temu w żeńskiej ekstraklasie region miał czterech przedstawicieli (Zgoda Ruda Śląska, Ruch Chorzów, Sośnica Gliwice i AZS AWF Katowice), obecnie nie ma żadnego. W męskiej najwyższej lidze występuje NMC Górnik Zabrze.

Jeżeli chodzi o wsparcie przez związek sportu seniorskiego, to jest to ciężki temat. Bo tu chodzi o pieniądze, o które kluby muszą starać się same. Natomiast możemy pomóc w kwestii szkolenia młodzieży. Promować zachęcać. Mamy pomysł na "minihandball", czyli grę ma mniejszym boisku, mniejszą piłką dla dzieci z trzecich, czwartych klas podstawówki. To ma zarazić piłką ręczną najmłodszych. Jeśli gra da im radość, satysfakcję to za kilka lat nie będą szukali innych dyscyplin – zaznaczył prezes.